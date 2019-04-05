2019-04-05T09:52:01+03:00
Происшествия

Водитель экскаватора из Кузбасса сел за руль пьяным и без прав

Суд приговорил его к обязательным работам
Екатерина РОМАНОВА
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Инспекторы ДПС задержали водителя экскаватора, севшего за руль пьяным и без прав. ФОТО: архив КП.Инспекторы ДПС задержали водителя экскаватора, севшего за руль пьяным и без прав. ФОТО: архив КП.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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60-летний водитель экскаватора из Юрги вышел на работу по уборке снега не только не имея водительского удостоверения, но и будучи пьяным. Суд лишил его прав еще раз, а также назначил 300 часов обязательных работ.

В ноябре 2018 года сотрудник ГИБДД проводили патрулирование улиц. Их внимание привлек экскаватор, убирающий снег. Стражи порядка поверили документы, и оказалось, что у мужчины нет водительского удостоверения. Причем оно не было оставлено дома или «в другой куртке» - экскаваторщик был лишен прав в 2016 году за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Вопреки правилам дорожного движения, мужчина вновь сел за руль – и снова в состоянии алкогольного опьянения. Впрочем, освидетельствование он проходить отказался.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело.

- По решению суда ему назначено 300 часов обязательных работ, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Кроме того, на два года он лишен права управления транспортными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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