Жительница Кузбасса отдала мошенникам 1,3 миллиона в надежде получить в девять раз больше

СЕГОДНЯ 10:00 2019-04-05T10:32:12+03:00

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В Таштаголе местная жительница отдала мошенникам почти 1,3 миллиона рублей. Женщина думала, что получит компенсацию за некачественный товар в размере 9 миллионов.

В феврале 49-летней женщине позвонила незнакомка, которая представилась юристом и предложила получить компенсацию за некачественный медицинский товар, который она покупала несколько лет назад. Горожанка согласилась и написала заявление на оформление выплаты, заплатив 5 тысяч рублей комиссии.

После оплаты с заявительницей связался мужчина, который сказал, что будет представлять ее интересы в суде. Спустя время он позвонил и сказал, что выиграл дело – горожанке полагается 9 миллионов рублей. Получить деньги можно после уплаты комиссии – 450 тысяч рублей. Женщина выполнила данное требование, но вскоре оказалось, что нужно заплатить еще столько же – за доставку инкассаторской машиной. Тогда потерпевшая взяла в банке кредит и заняла деньги у родственников и отдала их аферистам.

- В течение двух месяцев подельники еще неоднократно звонили горожанке и требовали новые суммы под разными предлогами, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В итоге женщина обратилась в полицию. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU