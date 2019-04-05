На предприятии в Кузбассе хранили 9 тонн опасной свинины
В Кемеровской области на одном из предприятий обнаружили нарушения требований ветеринарного законодательства. Здесь хранили 9 тонн опасной свинины.
В марте Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области провели проверку предприятия «КОК», которое производит мясные пищевые продукты на территории Кузбасса. В результате проверки оказалось, что в рефрижераторных холодильниках хранятся 9030 килограммов замороженных свиных ушей без сопроводительных документов. Кроме того, на части продукции отсутствовала маркировка.
Суд признал предприятие виновным в административном правонарушении – его деятельность по производству продукции животного происхождения была приостановлена на 20 суток.
- Управлением вынесено постановление о запрещении использования продукции по назначению, свиные субпродукты направлены на техническую утилизацию – в корм животным, - отметили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU