2019-04-05T11:36:26+03:00
Общество

В Кемерове Томь освобождается ото льда

В данный момент наблюдается полноценный ледоход
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Кузбасские реки продолжают освобождаться ото льдаКузбасские реки продолжают освобождаться ото льдаФото: Константин НАГОВИЦЫН
Изменить размер текста:

В Кемерове на Томи начался ледоход. Об этом сообщили метеорологи.

По данным синоптиков, 5 апреля на кузбасских реках продолжается ледоход. Уже освободилась ото льда река Мрассу в поселке Усть-Кабырза, ожидается вскрытие реки Кабырза в этом же населенном пункте и реки Уса в Междуреченске.

- На данный момент в Кемерове наблюдается полноценный ледоход. Еще закрыт льдом участок Кемерово-Поломошное, - отметили в Кемеровском гидрометцентре.

Если говорить об уровнях рек, то они постепенно повышаются, но нигде не достигли опасных отметок. В частности, уровень Томи в Новокузнецке достиг 255 сантиметров (до опасного остается 375 сантиметров), в Крапивино – 358 (до опасного 442), в Кемерове – 198 (до опасного – 562).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24