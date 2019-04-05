В Кемерове Томь освобождается ото льда

СЕГОДНЯ 11:31 2019-04-05T11:36:26+03:00

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В Кемерове на Томи начался ледоход. Об этом сообщили метеорологи.

По данным синоптиков, 5 апреля на кузбасских реках продолжается ледоход. Уже освободилась ото льда река Мрассу в поселке Усть-Кабырза, ожидается вскрытие реки Кабырза в этом же населенном пункте и реки Уса в Междуреченске.

- На данный момент в Кемерове наблюдается полноценный ледоход. Еще закрыт льдом участок Кемерово-Поломошное, - отметили в Кемеровском гидрометцентре.

Если говорить об уровнях рек, то они постепенно повышаются, но нигде не достигли опасных отметок. В частности, уровень Томи в Новокузнецке достиг 255 сантиметров (до опасного остается 375 сантиметров), в Крапивино – 358 (до опасного 442), в Кемерове – 198 (до опасного – 562).

ИСТОЧНИК KP.RU