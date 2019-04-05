В Кемерове Томь освобождается ото льда
В Кемерове на Томи начался ледоход. Об этом сообщили метеорологи.
По данным синоптиков, 5 апреля на кузбасских реках продолжается ледоход. Уже освободилась ото льда река Мрассу в поселке Усть-Кабырза, ожидается вскрытие реки Кабырза в этом же населенном пункте и реки Уса в Междуреченске.
- На данный момент в Кемерове наблюдается полноценный ледоход. Еще закрыт льдом участок Кемерово-Поломошное, - отметили в Кемеровском гидрометцентре.
Если говорить об уровнях рек, то они постепенно повышаются, но нигде не достигли опасных отметок. В частности, уровень Томи в Новокузнецке достиг 255 сантиметров (до опасного остается 375 сантиметров), в Крапивино – 358 (до опасного 442), в Кемерове – 198 (до опасного – 562).
ИСТОЧНИК KP.RU