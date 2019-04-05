2019-04-05T13:09:36+03:00
Происшествия

Появилось видео с места гибели четверых детей и двух взрослых в Кузбассе

Детей привезли к бабушке и дедушке на ночевку
Екатерина БОРМОТОВА
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Две недели назад в доме, где погибли дети, прочищали дымоходДве недели назад в доме, где погибли дети, прочищали дымоход
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Следственный комитет Кемеровской области опубликовал видео с места гибели четверых детей, которых привезли на ночевку к бабушке с дедушкой.

Видео с места гибели шести человек в Кузбассе.Автор: СУ СК по Кемеровской области

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что трагедия произошла минувшей ночью в Киселевске. Шесть человек, в том числе четверо детей, могли отравиться угарным газом.

- Погибли три девочки трех, десяти и тринадцати лет, восьмилетний мальчик и их бабушка с дедушкой, - уточнили в СУ СК по Кемеровской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. На месте работают правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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