Узнать все: В новокузнецкой поликлинике установили интерактивный стенд

СЕГОДНЯ 15:32 2019-04-05T15:32:55+03:00

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В новокузнецкой поликлинике официально открыли первую в городе интерактивную инсталляцию «Здравографика». Благодаря ей можно узнать важные факты о заболеваниях и их профилактике, диспансеризации и здоровом образе жизни.

Большой сенсорный экран установлен в поликлинике №2 НГКБ №29.нажимая нужные пункты меню, можно узнать все самое важно о заболеваниях, мерах профилактики, важности диспансеризации и внимательного отношения к своему здоровью. Причем вся информация дается простым и понятным языком.

Электронная библиотека знаний, которой, собственно, и является стенд-инсталляция, знакомит с принципами правильного питания, борьбе со стрессами и вредными привычками, организации физической активности, диспансеризации. Более того, рекомендации даются не какому-то «абстрактному пациенту», а подбираются индивидуально для каждого. Все рекомендации можно отправить себе на электронную почту и использовать в повседневной жизни, как памятку. И все это – в увлекательной и понятной форме.

- Эта инсталляция может стать хорошим дополнением к традиционным формам работы с населением в области профилактики», – сказал начальник территориального управления Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Олег Евса.

ИСТОЧНИК KP.RU