2019-04-06T03:25:30+03:00
Общество

Новые светофоры появились на двух участках дорог в Кемерове

На выходных они будут работа в режиме «желтый мигающий»
Екатерина БОРМОТОВА
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Светофоры установлены в рамках городской программы безопасности дорожного движения Фото: ЦОДДСветофоры установлены в рамках городской программы безопасности дорожного движения Фото: ЦОДД
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В Кемерове на двух участках улично-дорожной сети установили новые светофоры. На выходных они будут работать в желтом мигающем режиме.

Новые светофорные объекты появились на проспекте Ленина в районе дома №139. Здесь установили две транспортно-пешеходные стойки, четыре транспортных светофора и два пешеходных светофора. Также электронные регулировщики появились на пересечении улиц Антипова и Ракитянского - две пешеходные стойки, четыре транспортно-пешеходных стойки, две транспортных стойки, восемь транспортных светофоров, шесть пешеходных светофоров.

Как отметили в Центре организации дорожного движения, с 5 апреля новые светофоры работают в желтом мигающем режиме. А уже с понедельника, 8 апреля, светофоры начнут работать в заданном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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