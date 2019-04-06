Новые светофоры появились на двух участках дорог в Кемерове

СЕГОДНЯ 03:25 2019-04-06T03:25:30+03:00

На выходных они будут работа в режиме «желтый мигающий»

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В Кемерове на двух участках улично-дорожной сети установили новые светофоры. На выходных они будут работать в желтом мигающем режиме.

Новые светофорные объекты появились на проспекте Ленина в районе дома №139. Здесь установили две транспортно-пешеходные стойки, четыре транспортных светофора и два пешеходных светофора. Также электронные регулировщики появились на пересечении улиц Антипова и Ракитянского - две пешеходные стойки, четыре транспортно-пешеходных стойки, две транспортных стойки, восемь транспортных светофоров, шесть пешеходных светофоров.

Как отметили в Центре организации дорожного движения, с 5 апреля новые светофоры работают в желтом мигающем режиме. А уже с понедельника, 8 апреля, светофоры начнут работать в заданном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU