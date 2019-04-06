2019-04-06T05:13:52+03:00
Происшествия

Новокузнечанин избивал мужчину на глазах прохожих

Потасовка попала на видео
Екатерина БОРМОТОВА
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Мужчину остановили бойцы Росгвардии Кадр: "Росгвардия Кемеровской области" / "ВКонтакте"Мужчину остановили бойцы Росгвардии Кадр: "Росгвардия Кемеровской области" / "ВКонтакте"
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В Новокузнецке бойцы Росгвардии вмешались в конфликт двух посетителей бара. На улице перед заведением один избивал другого на глазах прохожих.

Инцидент произошел днем на улице Дружбы. Бармен заведения вызвала вневедомственную охрану из-за конфликта, который произошел между посетителями. Чтобы избежать потасовки, один из участников покинул помещение, однако второй догнал его на улице и начал избивать. Драка попала на видео.

- На глазах прохожих злоумышленник нанес оппоненту несколько ударов по лицу, после чего повалил его на землю и принялся избивать ногами, - сообщили в Управлении Росгвардии Кузбасса.

Агрессора остановили бойцы и надели на него наручники. Прибывшие на место медики оказали 43-летнему пострадавшему помощь. 33-летнего новокузнечанина передали полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU

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