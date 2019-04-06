В Казахстан на автобусе: Из Кемерова запускают новый маршрут

СЕГОДНЯ 06:23 2019-04-06T06:23:11+03:00

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Уже в воскресенье, 7 апреля, в Кемерове открывается новый автобусный маршрут. Теперь из Кемерова можно будет два раза в неделю уехать на автобусе в Павлодар.

Тестовый рейс был выполнен в марте, а с 7 апреля автобус будет отправляться в Павлодар дважды в неделю – по воскресеньям и понедельникам. С Кемеровского автовокзала он будет отправляться в 12:30, а прибывать в Павлодар – в 03:55 по местному времени. Время в пути составит 15 часов. Стоимость полного билета составит 2,26 тысячи рублей, детский – 1,17 тысячи рублей, багажный – 457 рублей.

Примечательно, что автобус YUTONG ZK6122H9, который будет курсировать между Кемеровом и Павлодаром, был приобретен Юргинским ГПАТП, в остальные дни он будет задействован на маршрутах Юрга-Томск, Юрга –Кемерово, Кемерово-Томск. Это большой автобус вместимостью 51 человек, он оборудован медиаситемой, сервисными блоками с индивидуальными лампами освещения, аудиодинамиками, информационным табло. Кроме того, в автобусе имеется большой багажный отсек.

ИСТОЧНИК KP.RU