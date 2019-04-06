Легковой автомобиль влетел под поезд в Кузбассе
Накануне вечером на переезде ЦММ в Ленинске-Кузнецком произошло дорожно-транспортное происшествие. Здесь легковой автомобиль влетел под поезд.
Легковой автомобиль влетел под поезд в Кузбассе.Видео: vk.com, "Подслушано Ленинск-Кузнецкий"
Видео и фотографии с места происшествия в социальных сетях разместили очевидцы случившегося. По их словам, водитель пытался проскочить переезд перед поездом, но не успел сделать это. В результате состав протаранил легковушку и протащил ее по путям.
- Поезд был с гружеными вагонами и ехал медленно, - отмечает один из очевидцев.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП. также уточняются сведения о состоянии людей, находившихся в легковом автомобиле.
ИСТОЧНИК KP.RU