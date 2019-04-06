СЕГОДНЯ 08:20 2019-04-06T08:20:23+03:00

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Накануне вечером на переезде ЦММ в Ленинске-Кузнецком произошло дорожно-транспортное происшествие. Здесь легковой автомобиль влетел под поезд.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="396" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/701561" frameborder="0"></iframe> Легковой автомобиль влетел под поезд в Кузбассе.Видео: vk.com, "Подслушано Ленинск-Кузнецкий"

Видео и фотографии с места происшествия в социальных сетях разместили очевидцы случившегося. По их словам, водитель пытался проскочить переезд перед поездом, но не успел сделать это. В результате состав протаранил легковушку и протащил ее по путям.

- Поезд был с гружеными вагонами и ехал медленно, - отмечает один из очевидцев.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП. также уточняются сведения о состоянии людей, находившихся в легковом автомобиле.

ИСТОЧНИК KP.RU