2019-04-06T08:20:23+03:00
Происшествия

Легковой автомобиль влетел под поезд в Кузбассе

Последствия ДТП попали на видео
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Легковой автомобиль влетел под поезд в Кузбассе. ФОТО: vk.com, "Подслушано Ленинск-Кузнецкий", Кристина Васильева.Легковой автомобиль влетел под поезд в Кузбассе. ФОТО: vk.com, "Подслушано Ленинск-Кузнецкий", Кристина Васильева.
Изменить размер текста:

Накануне вечером на переезде ЦММ в Ленинске-Кузнецком произошло дорожно-транспортное происшествие. Здесь легковой автомобиль влетел под поезд.

Легковой автомобиль влетел под поезд в Кузбассе.Видео: vk.com, "Подслушано Ленинск-Кузнецкий"

Видео и фотографии с места происшествия в социальных сетях разместили очевидцы случившегося. По их словам, водитель пытался проскочить переезд перед поездом, но не успел сделать это. В результате состав протаранил легковушку и протащил ее по путям.

- Поезд был с гружеными вагонами и ехал медленно, - отмечает один из очевидцев.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП. также уточняются сведения о состоянии людей, находившихся в легковом автомобиле.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Главный инспектор МВД России лично пообщается с кузбассовцами
В Казахстан на автобусе: Из Кемерова запускают новый маршрут
Новокузнечанин избивал мужчину на глазах прохожих
Кемеровчанин пытался вынести из магазина 1000 шоколадок
Новые светофоры появились на двух участках дорог в Кемерове
Узнать все: В новокузнецкой поликлинике установили интерактивный стенд
Появилось видео с места гибели четверых детей и двух взрослых в Кузбассе
Три школьницы играли в догонялки на железной дороге в Кузбассе
В Кемерове Томь освобождается ото льда
На предприятии в Кузбассе хранили 9 тонн опасной свинины
Жительница Кузбасса отдала мошенникам 1,3 миллиона в надежде получить в девять раз больше
Водитель экскаватора из Кузбасса сел за руль пьяным и без прав
Дмитрий Маликов выступит в прямом эфире с новокузнецкими школьниками
В Кемерове подросток угнал и поджег грузовик
В Кемерове таксист нашел пропавшего школьника
Мужчина умер возле пивнушки в Кузбассе
4,5 тысячи «квадратов» дорог отремонтировали в Кемерове с начала сезона