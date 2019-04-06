2019-04-06T09:27:29+03:00
Общество

В Кемерове высадили «Телеаллею»

На улице Соборной появилась новая аллея
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
В Кемерове высадили «Телеаллею».В Кемерове высадили «Телеаллею».Фото: Артур Хлопотин
Изменить размер текста:

В Кемерове появилась еще одна уютная аллея, на которой все деревья – именные. Находится она в сквере жилого комплекса «Золотые купола», а растут на ней 20 хвойных деревьев.

В субботу, 6 апреля, в сквере на улице Соборной, неподалеку от дома №10, появилась новая аллея. Волонтеры, представители средств массовой информации и сотрудники администрации области высаживали хвойные деревья. А все потому, что Кузбасс присоединился в Федеральной акции, которая посвящена переходу на цифровое телевещание в регионах России.

Утром в суббота в сквере на Соборной кипела работа. Фото: Артур Хлопотин

Утром в суббота в сквере на Соборной кипела работа.Фото: Артур Хлопотин

Фото: Артур Хлопотин

И теперь в Кемерове появилась «Телеаллея». Каждое из 20 деревьев, высаженных на аллее в субботу, 6 апреля, носит свое имя – по названию одного из 20 каналов в двух мультиплексах цифрового телевидения

Среди тех, кто принял участие в акции и посадил дерево – заместитель губернатора Андрей Панов, директор Кемеровского ОРТПЦ Иван Макущенко, и.о. начальника областного департамента транспорта и связи Дмитрий Антипов.

Волонтеры, представители средств массовой информации и сотрудники администрации области высаживали хвойные деревья. Фото: Артур Хлопотин

Волонтеры, представители средств массовой информации и сотрудники администрации области высаживали хвойные деревья.Фото: Артур Хлопотин

Фото: Артур Хлопотин

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Срок за урок: Новокузнечанку осудили за желание научиться водить машину
Легковой автомобиль влетел под поезд в Кузбассе
Главный инспектор МВД России лично пообщается с кузбассовцами
В Казахстан на автобусе: Из Кемерова запускают новый маршрут
Новокузнечанин избивал мужчину на глазах прохожих
Кемеровчанин пытался вынести из магазина 1000 шоколадок
Новые светофоры появились на двух участках дорог в Кемерове
Узнать все: В новокузнецкой поликлинике установили интерактивный стенд
Появилось видео с места гибели четверых детей и двух взрослых в Кузбассе
Три школьницы играли в догонялки на железной дороге в Кузбассе
В Кемерове Томь освобождается ото льда
На предприятии в Кузбассе хранили 9 тонн опасной свинины
Жительница Кузбасса отдала мошенникам 1,3 миллиона в надежде получить в девять раз больше
Водитель экскаватора из Кузбасса сел за руль пьяным и без прав
Дмитрий Маликов выступит в прямом эфире с новокузнецкими школьниками
В Кемерове подросток угнал и поджег грузовик
В Кемерове таксист нашел пропавшего школьника
Мужчина умер возле пивнушки в Кузбассе
4,5 тысячи «квадратов» дорог отремонтировали в Кемерове с начала сезона