В Кемерове высадили «Телеаллею»

СЕГОДНЯ 09:27 2019-04-06T09:27:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кемерове появилась еще одна уютная аллея, на которой все деревья – именные. Находится она в сквере жилого комплекса «Золотые купола», а растут на ней 20 хвойных деревьев.

В субботу, 6 апреля, в сквере на улице Соборной, неподалеку от дома №10, появилась новая аллея. Волонтеры, представители средств массовой информации и сотрудники администрации области высаживали хвойные деревья. А все потому, что Кузбасс присоединился в Федеральной акции, которая посвящена переходу на цифровое телевещание в регионах России.

Утром в суббота в сквере на Соборной кипела работа.Фото: Артур Хлопотин

Фото: Артур Хлопотин

И теперь в Кемерове появилась «Телеаллея». Каждое из 20 деревьев, высаженных на аллее в субботу, 6 апреля, носит свое имя – по названию одного из 20 каналов в двух мультиплексах цифрового телевидения

Среди тех, кто принял участие в акции и посадил дерево – заместитель губернатора Андрей Панов, директор Кемеровского ОРТПЦ Иван Макущенко, и.о. начальника областного департамента транспорта и связи Дмитрий Антипов.

Волонтеры, представители средств массовой информации и сотрудники администрации области высаживали хвойные деревья.Фото: Артур Хлопотин

Фото: Артур Хлопотин

ИСТОЧНИК KP.RU