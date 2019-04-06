Срок за урок: Новокузнечанку осудили за желание научиться водить машину

СЕГОДНЯ 10:34 2019-04-06T10:39:49+03:00

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Новокузнечанка после застолья со своим сожителем решила, что хочет научиться водить машину. Мужчина вызвался помочь ей. Автоурок закончился задержанием и судебным разбирательством.

Жительница Заводского района в один из дней вместе с сожителем устроила небольшое застолье. В какой-то момент женщине захотелось научиться водить автомобиль, но ждать следующего дня, записываться в автошколу и платить за уроки она не собиралась. Сожитель пустил даму сердца за руль своего автомобиля, а сам сел на пассажирское сиденье.

Парочка колесила по району, и не известно, чем бы закончился урок вождения, если бы машину не остановил экипаж ДПС. Незадолго до этого «инструктор» и ученица поменялись местами, но это не помогло им. владелец авто отказался от прохождения освидетельствования, и его направили в наркологический диспансер. Услышав это, женщина принялась буянить. Она встала на пути патрульного автомобиля, а когда из машины вышел инспектор, ударила его сначала в грудь, а потом по лицу. Та же участь постигла и второго инспектора. Тогда несостоявшуюся автоледи доставили в полицию.

- За применение насилия в отношении представителя власти Заводской районный суд определил для женщины наказание в виде одного года и двух месяцев лишения свободы условно, - цитирует слова старшего следователя СО по Новокузнецк Никиты Кравченко новостной портал city-n.

К слову, женщина до этого случая была законопослушной гражданкой: имеет постоянную работу и воспитывает детей.

ИСТОЧНИК KP.RU