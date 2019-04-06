2019-04-06T12:27:13+03:00
Происшествия

Полиция разыскивает обидевшего кузбасскую пенсионерку мошенника

Он обманул женщину на 146 тысяч рублей
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Полиция разыскивает обидевшего кузбасскую пенсионерку мошенника. ФОТО: архив КП.Полиция разыскивает обидевшего кузбасскую пенсионерку мошенника. ФОТО: архив КП.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Изменить размер текста:

Мечтавшая о компенсации пенсионерка из Кузбасса лишилась 146 тысяч рублей. Женщина стала очередной жертвой телефонных мошенников.

81-летней жительнице Анжеро-Судженска позвонил незнакомец. Он представился сотрудником организации, которая помогает получить компенсацию за некачественные лекарства. Сумма компенсации показалась пенсионерке внушительной: один миллион рублей. и женщина, выслушав все условия получения денег, тут же согласилась оплатить расходы на оформление необходимых документов для получения компенсации и страховки. На счет, номер которого ей продиктовал мужчина, пожилая женщина перевела 146 тысяч рублей. после этого она позвонила по номеру, с которого звонил представитель компании, чтобы уточнить дату зачисления компенсации. Увы, телефон оказался недоступен, а деньги на счет так и не поступили. Лишь после этого женщина обратилась в полицию.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают афериста. Уже удалось установить, что перечисленные деньги были обналичены в Оренбургской области.

- Кузбасские полицейские напоминают, что компенсации за якобы некачественные БАДы, медицинские препараты или лечение – это стандартные уловки мошенников для хищения денег, напоминают специалисты пресс-службы ГУ МВД России по Кемеровской области. - Никогда и ни нельзя под диктовку неизвестных выполнять какие-либо операции со своими банковскими счетами и картами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Срок за урок: Новокузнечанку осудили за желание научиться водить машину
В Кемерове высадили «Телеаллею»
Легковой автомобиль влетел под поезд в Кузбассе
Главный инспектор МВД России лично пообщается с кузбассовцами
В Казахстан на автобусе: Из Кемерова запускают новый маршрут
Новокузнечанин избивал мужчину на глазах прохожих
Кемеровчанин пытался вынести из магазина 1000 шоколадок
Новые светофоры появились на двух участках дорог в Кемерове
Узнать все: В новокузнецкой поликлинике установили интерактивный стенд
Появилось видео с места гибели четверых детей и двух взрослых в Кузбассе
Три школьницы играли в догонялки на железной дороге в Кузбассе
В Кемерове Томь освобождается ото льда
На предприятии в Кузбассе хранили 9 тонн опасной свинины
Жительница Кузбасса отдала мошенникам 1,3 миллиона в надежде получить в девять раз больше
Водитель экскаватора из Кузбасса сел за руль пьяным и без прав
Дмитрий Маликов выступит в прямом эфире с новокузнецкими школьниками
В Кемерове подросток угнал и поджег грузовик
В Кемерове таксист нашел пропавшего школьника
Мужчина умер возле пивнушки в Кузбассе
4,5 тысячи «квадратов» дорог отремонтировали в Кемерове с начала сезона