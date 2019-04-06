Полиция разыскивает обидевшего кузбасскую пенсионерку мошенника

СЕГОДНЯ 12:27 2019-04-06T12:27:13+03:00

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Мечтавшая о компенсации пенсионерка из Кузбасса лишилась 146 тысяч рублей. Женщина стала очередной жертвой телефонных мошенников.

81-летней жительнице Анжеро-Судженска позвонил незнакомец. Он представился сотрудником организации, которая помогает получить компенсацию за некачественные лекарства. Сумма компенсации показалась пенсионерке внушительной: один миллион рублей. и женщина, выслушав все условия получения денег, тут же согласилась оплатить расходы на оформление необходимых документов для получения компенсации и страховки. На счет, номер которого ей продиктовал мужчина, пожилая женщина перевела 146 тысяч рублей. после этого она позвонила по номеру, с которого звонил представитель компании, чтобы уточнить дату зачисления компенсации. Увы, телефон оказался недоступен, а деньги на счет так и не поступили. Лишь после этого женщина обратилась в полицию.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают афериста. Уже удалось установить, что перечисленные деньги были обналичены в Оренбургской области.

- Кузбасские полицейские напоминают, что компенсации за якобы некачественные БАДы, медицинские препараты или лечение – это стандартные уловки мошенников для хищения денег, напоминают специалисты пресс-службы ГУ МВД России по Кемеровской области. - Никогда и ни нельзя под диктовку неизвестных выполнять какие-либо операции со своими банковскими счетами и картами.

ИСТОЧНИК KP.RU