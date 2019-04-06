2019-04-06T13:43:48+03:00
Общество

Погода в Кузбассе 7 апреля: Переменная облачность, туман и дождь

Синоптики дали прогноз погоды на воскресенье
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Погода в Кузбассе 7 апреля: Переменная облачность, туман и дождь.Погода в Кузбассе 7 апреля: Переменная облачность, туман и дождь.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В воскресенье, 7 апреля, в Кузбассе ожидается до +9 градусов тепла. Однако весенний день могут омрачить ветер и дождь.

Ночью ожидает -1…-6 градусов, переменная облачность и местами осадки. В Кемерове температура воздуха будет держаться в пределах -2…-4 градусов. Скорость северо-западного ветра ожидается в пределах 5-10 метров в секунду, а днем его порывы могут достигать 17 метров в секунду. Впрочем, в Кемерове ветер будет немного слабее: лишь до 13 метров в секунду.

Днем в Кузбассе воздух прогреется до +4…+9 градусов, в Кемерове – до семи градусов тепла. При этом на большей части территории области ожидаются небольшие и умеренные осадки, а также туман и дымка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Кузбассе»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Шерегеше состоялся спуск в карнавальных костюмах
Полиция разыскивает обидевшего кузбасскую пенсионерку мошенника
Срок за урок: Новокузнечанку осудили за желание научиться водить машину
В Кемерове высадили «Телеаллею»
Легковой автомобиль влетел под поезд в Кузбассе
Главный инспектор МВД России лично пообщается с кузбассовцами
В Казахстан на автобусе: Из Кемерова запускают новый маршрут
Новокузнечанин избивал мужчину на глазах прохожих
Кемеровчанин пытался вынести из магазина 1000 шоколадок
Новые светофоры появились на двух участках дорог в Кемерове
Узнать все: В новокузнецкой поликлинике установили интерактивный стенд
Появилось видео с места гибели четверых детей и двух взрослых в Кузбассе
Три школьницы играли в догонялки на железной дороге в Кузбассе
В Кемерове Томь освобождается ото льда
На предприятии в Кузбассе хранили 9 тонн опасной свинины
Жительница Кузбасса отдала мошенникам 1,3 миллиона в надежде получить в девять раз больше
Водитель экскаватора из Кузбасса сел за руль пьяным и без прав
Дмитрий Маликов выступит в прямом эфире с новокузнецкими школьниками
В Кемерове подросток угнал и поджег грузовик
В Кемерове таксист нашел пропавшего школьника
Мужчина умер возле пивнушки в Кузбассе
4,5 тысячи «квадратов» дорог отремонтировали в Кемерове с начала сезона