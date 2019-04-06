Погода в Кузбассе 7 апреля: Переменная облачность, туман и дождь

СЕГОДНЯ 13:43 2019-04-06T13:43:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 7 апреля, в Кузбассе ожидается до +9 градусов тепла. Однако весенний день могут омрачить ветер и дождь.

Ночью ожидает -1…-6 градусов, переменная облачность и местами осадки. В Кемерове температура воздуха будет держаться в пределах -2…-4 градусов. Скорость северо-западного ветра ожидается в пределах 5-10 метров в секунду, а днем его порывы могут достигать 17 метров в секунду. Впрочем, в Кемерове ветер будет немного слабее: лишь до 13 метров в секунду.

Днем в Кузбассе воздух прогреется до +4…+9 градусов, в Кемерове – до семи градусов тепла. При этом на большей части территории области ожидаются небольшие и умеренные осадки, а также туман и дымка.

ИСТОЧНИК KP.RU