Осужденные сошлись в «Кулинарном поединке» в кузбасской колонии

СЕГОДНЯ 16:12 2019-04-06T16:12:56+03:00

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Настоящий «Кулинарный поединок» устроили два осужденных в одной из кузбасских колоний. По условиям конкурса каждый из них должен был приготовить вкусную пиццу.

Нешуточные баталии развернулись в Мариинской воспитательной колонии. Двоим осужденным, сошедшимся в «Кулинарном поединке», предстояло выяснить, кто из них умеет лучше готовить. Это умение, к слову, очень пригодится парням, когда они выйдут на свободу.

Молодые люди состязались в умении готовить быстро и вкусно. ФОТО: ГУФСИН России по Кемеровской области.

Раскатать тесто, аккуратно порезать овощи и колбасу, выбрать нужные приправы, присыпать сыром, запечь – все это нужно было сделать не только быстро, но и правильно. Егор Г. И Руслан К., участники поединка, после того, как их пиццы были готовы, презентовали блюда. Как оказалось, презентация, внешний вид и вкусовые качества пиццы, приготовленной Егором К., оказались выше, и юноша получил заслуженную победу.

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области, такие поединки будут проходить и в будущем.

ИСТОЧНИК KP.RU