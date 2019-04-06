Осужденные сошлись в «Кулинарном поединке» в кузбасской колонии
Настоящий «Кулинарный поединок» устроили два осужденных в одной из кузбасских колоний. По условиям конкурса каждый из них должен был приготовить вкусную пиццу.
Нешуточные баталии развернулись в Мариинской воспитательной колонии. Двоим осужденным, сошедшимся в «Кулинарном поединке», предстояло выяснить, кто из них умеет лучше готовить. Это умение, к слову, очень пригодится парням, когда они выйдут на свободу.
Молодые люди состязались в умении готовить быстро и вкусно. ФОТО: ГУФСИН России по Кемеровской области.
Раскатать тесто, аккуратно порезать овощи и колбасу, выбрать нужные приправы, присыпать сыром, запечь – все это нужно было сделать не только быстро, но и правильно. Егор Г. И Руслан К., участники поединка, после того, как их пиццы были готовы, презентовали блюда. Как оказалось, презентация, внешний вид и вкусовые качества пиццы, приготовленной Егором К., оказались выше, и юноша получил заслуженную победу.
Как сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области, такие поединки будут проходить и в будущем.
ИСТОЧНИК KP.RU