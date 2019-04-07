2019-04-07T03:39:39+03:00
Общество

Продавца кузбасского магазина оштрафовали из-за школьницы

Девушке продали бутылку пива
Екатерина РОМАНОВА
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Всего лишь одна бутылка пива стала поводом для судебного разбирательства и штрафа. А фигурантами дела оказались продавец и школьница.

В дежурную часть города Березовского поступило сообщение о том, что в одном из киосков города несовершеннолетние покупают алкоголь. Инспекторы по делам несовершеннолетних отправились в магазин, чтобы проверить сигнал. И действительно, оказалось, что несовершеннолетние могут беспрепятственно купить алкоголь. Так, работник торговой точки продал бутылку пива 16-летней девушки, не спросив у нее возраста и не проверив документы.

- В отношении нарушителя составлен протокол о нарушении правил торговли, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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