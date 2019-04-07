Продавца кузбасского магазина оштрафовали из-за школьницы
Всего лишь одна бутылка пива стала поводом для судебного разбирательства и штрафа. А фигурантами дела оказались продавец и школьница.
В дежурную часть города Березовского поступило сообщение о том, что в одном из киосков города несовершеннолетние покупают алкоголь. Инспекторы по делам несовершеннолетних отправились в магазин, чтобы проверить сигнал. И действительно, оказалось, что несовершеннолетние могут беспрепятственно купить алкоголь. Так, работник торговой точки продал бутылку пива 16-летней девушки, не спросив у нее возраста и не проверив документы.
- В отношении нарушителя составлен протокол о нарушении правил торговли, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU