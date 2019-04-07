«Лось 2.0»: кузбассовцев приглашают на фестиваль в музей заповедник «Томская писаница»

СЕГОДНЯ 04:34 2019-04-07T04:34:33+03:00

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Уже на следующих выходных в «Томской писанице» соберутся представители современного молодежного искусства, чтобы по полной прокачать родной уютный хронотоп.

«Лось 2.0.» - это фестиваль современного искусства, который будет проходить в музее-заповеднике «Томская писаница». Здесь, рядом с петроглифами, соберутся представители современного искусства и культуры во всех ее проявлениях. Здесь можно будет увидеть стрит-арт, фотовыставку, мастер-классы по современному танцу, DJ-сет на открытой площадке прямо над рекой! И если наши предки когда-то рисовали лося на скале, то современная молодежь делает то же самое, но в технике граффити.

А еще гостей фестиваля ждет бургер-бар и коктейль-бар – только на «Лось 2.0». праздник начнется 14 апреля в 13:00, а стоимость билетов составит 300 рублей для взрослых и 200 рублей для детей.

ИСТОЧНИК KP.RU