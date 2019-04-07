Житель Кузбасса попытался устроиться на работу с поддельным дипломом

СЕГОДНЯ 05:45 2019-04-07T05:46:42+03:00

Теперь ему грозит штраф или срок

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В Междуреченске 50-летний мужчина хотел устроиться на работу с поддельным дипломом. Его кузбассовец купил в интернете.

В полицию обратился представитель одного из местных предприятий и заявил о том, что работник при устройстве на работу принес в отдел кадров поддельный диплом об окончании вуза.

Стражи порядка выяснили, что 50-летний житель Междуреченска купил диплом в интернете за 30 тысяч рублей у неизвестного продавца. Полицией было возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Мужчине грозит штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы или арест.

ИСТОЧНИК KP.RU