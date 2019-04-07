В Новокузнецке ночью загорелся производственный цех

СЕГОДНЯ 07:09 2019-04-07T07:28:51+03:00

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Ночью в Новокузнецке загорелся производственный цех. Возгорание произошло из-за нарушения в производстве.

В 2:22 в противопожарную службу поступило сообщение о том, что произошло возгорание в производственном цеху на улице Обнорского. На место выехали четыре пожарные машины и 14 спасателей. Ликвидировать возгорание удалось в 02.41.

– На момент прибытий первого подразделения из цеха шел дым. В результате пожара сгорела транспортерная лента на площади 40 квадратных метра. Пострадавших нет, – рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области.

По предварительной оценке специалистов, возгорание произошло из-за нарушения процесса производства.

ИСТОЧНИК KP.RU