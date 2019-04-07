В Кузбассе загорелся лес на площади 150 «квадратов»
Пожар тушили пять человек
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В поселке Яя ночью загорелся склад с лесом. Площадь пожара составила 150 квадратных метра.
В 02.33 в МЧС поступило сообщение о возгорании частного складированного леса на улице Жуковского в поселке Яя. На место выехали две пожарные машины и пять спасателей. Ликвидировать пожар удалось в 03.03.
– На момент прибытия первого подразделения горел штабель складированного леса на всей площади. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метра. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, – рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области.
ИСТОЧНИК KP.RU