Снова снег: В Кемерово возвращается зима
Синоптики предупреждают о надвигающихся морозах
Утром 7 апреля в Кемерове выпал снег. Фото: "ВКонтакте"
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Утром в воскресенье в Кемерове выпал снег. По словам синоптиков, в регион возвращаются морозы.
– Мы находимся под влиянием циклона, который подтягивает холод. На юге снег выпадал у нас в пятницу и субботу. Вообще ближайшие дни у нас будут прохладные. 11 и 12 апреля мы ожидаем низкие температуры. Возможно ночные отметки пойдут в хорошие минусы в пределах -6,-12 градусов. Днем будет около нуля, – рассказала пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.
ИСТОЧНИК KP.RU