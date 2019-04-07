Снова снег: В Кемерово возвращается зима

СЕГОДНЯ 10:45 2019-04-07T10:45:42+03:00

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Утром в воскресенье в Кемерове выпал снег. По словам синоптиков, в регион возвращаются морозы.

– Мы находимся под влиянием циклона, который подтягивает холод. На юге снег выпадал у нас в пятницу и субботу. Вообще ближайшие дни у нас будут прохладные. 11 и 12 апреля мы ожидаем низкие температуры. Возможно ночные отметки пойдут в хорошие минусы в пределах -6,-12 градусов. Днем будет около нуля, – рассказала пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.

ИСТОЧНИК KP.RU