2019-04-07T12:06:24+03:00
Общество

В понедельник в Кузбассе похолодает до -8 градусов

Появился прогноз на начало недели
Кирилл ЧАЩИН
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Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погода на понедельник, 8 апреля. Жителей Кузбасса ждет ночное похолодание.

В ночь на понедельник в регионе похолодает до -3,-8 градусов. Днем воздух может прогреться до +2,+7 градусов. Ветер будет западным с порывами местами до 14 метров в секунду. Ночью в большинстве районов выпадут осадки, днем снег ожидается на востоке области.

В Кемерове ночью температура воздуха опустится до -4,-6 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +5, +7 градусов. Ночью ожидается небольшой снег. Ветер будет западным, 4-9 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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