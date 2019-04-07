Трех человек спасли полицейские на пожаре в Кузбассе

СЕГОДНЯ 13:20 2019-04-07T13:22:15+03:00

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В Прокопьевске двое полицейских спасли трех человек из горящего дома. Стражи порядка вывели из огня пожилую женщину и ее родственников.

Героями стали сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по городу Прокопьевску лейтенант полиции Вадим Гуманиченко и старший сержант полиции Александр Олешко. Ночью во время патрулирования городских улицы полицейские увидели, что горит частный дом. Зная, что там живет 86-летняя пенсионерка, они немедленно вызвали спасателей и поспешили на помощь, в горящий дом.

– Сотрудники полиции зашли в задымлённое помещение и эвакуировали пожилую женщину через окно, после чего разбудили двух её родственников и также помогли им выбраться на улицу, – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские передали спасенных людей врачам скорой помощи. Сейчас их жизням ничего не угрожает. Пожарные потушили строение.

Главное управление МВД по Кемеровской области приняло решение поощрить сотрудников полиции. Как отметили в главке, лейтенант полиции Вадим Гуманиченко не в первый раз участвовал в спасении людей при пожаре. В октябре 2018 года он вместе с коллегой эвакуировал жильцов горящего многоквартирного дома.

ИСТОЧНИК KP.RU