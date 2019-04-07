2019-04-07T14:32:21+03:00
Происшествия

В Шерегеше загорелся гостевой дом

Кадры с места пожара появились в Сети
Кирилл ЧАЩИН
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Двухэтажный дом загорелся в Шерегеше. Кадр: youtube.comДвухэтажный дом загорелся в Шерегеше. Кадр: youtube.com
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В воскресенье днем, 7 апреля, в Шерегеше загорелся гостевой дом. В Сети появились кадры с места пожара.

Днем в сети появились кадры полыхающего двухэтажного дома. По словам автора видео, пожар произошел на улице Заречная.

«Привез людей в баню, а тут такой пожар», – восклицает автор.

Как рассказали ГУ МЧС по Кемеровской области, горящий дом тушили четыре отделения пожарной охраны. Общая площадь возгорания составила 97 квадратных метров.

В Шерегеше горит гостевой дом.

– На момент прибытия первого подразделения открытым пламенем горела крыша дома. В 13.57 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, – отметили в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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