В Шерегеше загорелся гостевой дом
В воскресенье днем, 7 апреля, в Шерегеше загорелся гостевой дом. В Сети появились кадры с места пожара.
Днем в сети появились кадры полыхающего двухэтажного дома. По словам автора видео, пожар произошел на улице Заречная.
«Привез людей в баню, а тут такой пожар», – восклицает автор.
Как рассказали ГУ МЧС по Кемеровской области, горящий дом тушили четыре отделения пожарной охраны. Общая площадь возгорания составила 97 квадратных метров.
В Шерегеше горит гостевой дом.
– На момент прибытия первого подразделения открытым пламенем горела крыша дома. В 13.57 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, – отметили в МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU