2019-04-08T05:48:13+03:00
Происшествия

В Юрге двое военных напали на сослуживцев

Один из них был вооружен ножом
Кирилл ЧАЩИН
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Один из солдат получил травму от своего сослуживцаОдин из солдат получил травму от своего сослуживцаФото: Кирилл ЧАЩИН
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В Юрге двое военных напали на постовых на КПП. Мужчины с боем прорывались на территорию военной части.

Инцидент произошел 12 сентября 2018 года, сообщает Томский гарнизонный военный суд. Рядовой, служащий по контракту, хотел пройти на территорию части. Однако на контрольно-пропускном пункте дежурный с помощником не пустили мужчину в часть, потому что у него не было при себе документов. Тогда военный ударил кулаком в лицо дежурного КПП, в его друг ударил помощника дежурного по голове рукояткой ножа.

«Военнослужащим наряда причинены физическая боль, нравственные страдания, а Р. - телесное повреждение в виде раны теменной области, не причинившее вреда здоровью, кроме того нарушен порядок несения внутренней службы», – говорится на сайте суда.

Суд приговорил обоих военнослужащих к двум годам условного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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