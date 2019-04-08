2019-04-08T05:49:24+03:00
Общество

Как дети: Сергея Жукова шокировало поведение кемеровчан

Певец дал концерт в столице Кузбасса
Кирилл ЧАЩИН
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Сергей Жуков познакомился с кемеровскими блогерами. Фото: instagram/sezhukovСергей Жуков познакомился с кемеровскими блогерами. Фото: instagram/sezhukov
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Сергей Жуков был очень удивлен поведением кемеровчан на своем концерте. Музыкант отметил, что словно вернулся в детство.

В воскресенье вечером, 7 апреля, певец Сергей Жуков выступил с концертом в спорткомплексе «Арена». После концерта он сделал несколько записей на своей странице в instagram, где рассказала о своих впечатлениях от встречи с кемеровской публикой.

«Что это было, Кемерово? Это было самое жаркое, самое громкое, самое волшебное возвращение в детство! Спасибо вам за такое громогласное и феерическое настроение! Обязательно вернемся к вам и оторвемся еще! Спасибо!!!», – написал в певец на своей странице.

Также Жуков выложил видео с фанатками, которые выиграли проход за кулисы и фотографию с кемеровскими блогерами из «Немагия», отметив, что был рад с ними познакомиться.

Сергей Жуков дал концерт в Кемерове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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