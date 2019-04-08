2019-04-08T05:51:29+03:00
Происшествия

Спящая женщина погибла при пожаре в Кузбассе

Погибшей было 32 года
Екатерина БОРМОТОВА
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Спящая женщина погибла при пожаре в Кузбассе Фото: Архив "КП"Спящая женщина погибла при пожаре в Кузбассе Фото: Архив "КП"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Промышленновском районе случился пожар в частном жилом доме. В результате в огне погибла молодая женщина, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

ЧП произошло вечером субботы, 6 апреля. Как сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области, сообщение о пожаре в доме на улице Центральной в селе Окунево поступило в оперативные службы в 21.49. Справиться с огнем пожарным удалось спустя 50 минут.

По данным «Правоохранительного портала Кузбасса», после ликвидации пожара спасатели обнаружили тело 32-летней женщины, которая спала дома, будучи пьяной.

Предварительно, причиной пожара стала неосторожность при курении. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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