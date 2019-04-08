Спящая женщина погибла при пожаре в Кузбассе
В Промышленновском районе случился пожар в частном жилом доме. В результате в огне погибла молодая женщина, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения.
ЧП произошло вечером субботы, 6 апреля. Как сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области, сообщение о пожаре в доме на улице Центральной в селе Окунево поступило в оперативные службы в 21.49. Справиться с огнем пожарным удалось спустя 50 минут.
По данным «Правоохранительного портала Кузбасса», после ликвидации пожара спасатели обнаружили тело 32-летней женщины, которая спала дома, будучи пьяной.
Предварительно, причиной пожара стала неосторожность при курении. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранительные органы.
ИСТОЧНИК KP.RU