Суд запретил работы на опасном руднике в Кузбассе

СЕГОДНЯ 06:45 2019-04-08T06:45:20+03:00

Горные работы на опасном участке запрещены на три месяца Фото: УФССП по Кемеровской области

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В Тисульском районе суд запретил вести работы на опасном руднике. Во время проверки здесь нашли нарушения, угрожающие жизни и здоровью людей.

Во время плановой выездной проверки в отношении компании «РУСАЛ Ачинск» были выявлены нарушения в опасной зоне №4 Кия-Шалтырского нефелинового рудника. В частности, горные работы велись с нарушением проектной документации, опасная зона на местности не была обозначена предупредительными знаками, на откосе есть нависающие козырьки, глыбы, крупные валуны, которые периодически падают вниз. Все это создает угрозу жизни и здоровью персонала предприятия.

Тисульский районный суд признал виновным АО «Русал Ачинский Глиноземный комбинат» виновным в совершении административного правонарушения. Ведение горных работ в опасной зоне №4 «высокий уступ» на руднике с открытым способом разработки Кия-Шалтырский приостановлена на 90 суток, сообщили в УФССП по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU