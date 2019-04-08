Россельхозбанк проведет Общероссийский фермерский фестиваль «СВОЁ» в Барнауле

СЕГОДНЯ 08:14 2019-04-08T08:14:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В ходе рабочей встречи Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов и Губернатор Алтайского края Виктор Томенко договорились провести Общероссийский фестиваль еды «СВОЁ» в Барнауле. Стороны также подписали соглашение о сотрудничестве, обсудили ряд инвестиционных проектов и расширение партнерства в части развития экспортного потенциала, уделили внимание поддержке малых форм хозяйствования.

- Два года РСХБ проводит фермерские фестивали «СВОЁ». В минувшем году мероприятие прошло в Новгороде, Ижевске, Туле и Москве, его посетило более 200 тысяч человек. Сейчас мы планируем расширить географию. Хочется, чтобы жители страны осознанно выбирали именно отечественные продукты питания: мы считаем необходимым продвигать представление об их высоком качестве и работаем в этом направлении. Уверен, что фестиваль даст позитивный импульс развития АПК Алтайского края, - отметил Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов.

ИСТОЧНИК KP.RU