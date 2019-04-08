Глава Россельхозбанка принял участие в совещании Правительства РФ о ходе сезонных работ

СЕГОДНЯ 08:42 2019-04-08T08:42:24+03:00

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Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов принял участие в селекторном совещании под руководством Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева по вопросу «О ходе проведения в 2019 году весенних полевых сельскохозяйственных работ». В мероприятии также приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Алексей Гордеев, Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, Министр транспорта РФ Евгений Дитрих, Министр экономического развития РФ Максим Орешкин, Министр энергетики РФ Александр Новак, Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, главы субъектов РФ, представители банков и компаний, руководители профильных союзов и ассоциаций.

По словам Дмитрия Медведева, для того чтобы посевная прошла без сбоев, Правительство продолжает направлять в регионы средства, уже поступило около 110 миллиардов рублей. Премьер-министр отметил, что аграрии обеспечены к посевной кампании как сельхозтехникой, так и семенами.

ИСТОЧНИК KP.RU