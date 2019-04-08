Председатель Правления Россельхозбанка встретился с губернатором Тверской области

СЕГОДНЯ 09:38 2019-04-08T09:38:53+03:00

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Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов провел рабочую встречу с Губернатором Тверской области Игорем Руденей. Обсуждалось сотрудничество Правительства Тверской области и АО «Россельхозбанк» в развитии агропромышленного комплекса региона.

Как отметил Борис Листов, Россельхозбанк намерен расширять свою работу в регионе.

- Банк готов в полном объеме финансировать сельхозтоваропроизводителей Тверской области. В частности, мы заинтересованы в реализации новых проектов, направленных на развитие мясного и молочного животноводства, как перспективных сегментов АПК региона. Также в фокусе - всесторонняя поддержка малых форм хозяйствования и фермерского движения, - обозначил Глава РСХБ.

- Тверская область активно взаимодействует с Россельхозбанком. Наши производители позитивно отзываются о совместной работе с вами, особенно малый и средний бизнес, который чутко реагирует на все нововведения. Также в регионе работают несколько крупных партнеров банка - предприятия «АгроПромкомплектация», «Коралл», ЗАО «Калининское», птицефабрика «Верхневолжская», Николаевская ферма, - сказал Игорь Руденя.

ИСТОЧНИК KP.RU