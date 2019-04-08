Mercedes-Benz насмерть сбил пешехода в Кемерове

СЕГОДНЯ 08:00 2019-04-08T08:00:48+03:00

Мужчина скончался при транспортировке в больницу Кадр: incident_kuzbass / Instagram

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В Кемерове в ночь на 8 апреля водитель Mercedes-Benz сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. Мужчина скончался в машине скорой помощи.

ДТП произошло в 2.50 на проспекте Ленина, 91/1. В Сети появилось видео последствий аварии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/701761" frameborder="0"></iframe> В Кемерове насмерть сбили пешехода.Автор: incident_kuzbass / Instagram

- Водитель, управлял автомобилем Mercedes-Benz, совершил наезд на мужчину, предварительно, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода. 29-летний пешеход скончался при транспортировке. Водитель не пострадал, - сообщили «Комсомольской правде» в ГИБДД Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU