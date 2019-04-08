2019-04-08T08:34:04+03:00
Общество

Два предприятия задолжали кузбассовцам 400 тысяч рублей

С нарушениями разбирается прокуратура
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Сотрудники компаний «Благоустройство и озеленение» и «Дорожно-эксплуатационное управление» пожаловались в прокуратуруСотрудники компаний «Благоустройство и озеленение» и «Дорожно-эксплуатационное управление» пожаловались в прокуратуруФото: Елена КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Анжеро-Судженске два предприятия задолжали своим сотрудникам больше 400 тысяч рублей. С нарушителями разбирается прокуратура.

Сотрудники компаний «Благоустройство и озеленение» и «Дорожно-эксплуатационное управление» рассказали, что им своевременно не выплачивают заработную плату. Прокуратура приняла от горожан 27 заявлений. Суд выдал приказы о взыскании с предприятий задолженности в сумме 407 тысяч рублей.

Также в отношении двух руководителей организаций-должников прокурор возбудил дела об административном правонарушении. Они находятся на рассмотрении в Государственной инспекции труда, сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24