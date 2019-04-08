Два предприятия задолжали кузбассовцам 400 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:34 2019-04-08T08:34:04+03:00

Сотрудники компаний «Благоустройство и озеленение» и «Дорожно-эксплуатационное управление» пожаловались в прокуратуру Фото: Елена КОВАЛЕНКО

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В Анжеро-Судженске два предприятия задолжали своим сотрудникам больше 400 тысяч рублей. С нарушителями разбирается прокуратура.

Сотрудники компаний «Благоустройство и озеленение» и «Дорожно-эксплуатационное управление» рассказали, что им своевременно не выплачивают заработную плату. Прокуратура приняла от горожан 27 заявлений. Суд выдал приказы о взыскании с предприятий задолженности в сумме 407 тысяч рублей.

Также в отношении двух руководителей организаций-должников прокурор возбудил дела об административном правонарушении. Они находятся на рассмотрении в Государственной инспекции труда, сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU