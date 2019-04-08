В Новокузнецке проверят системы оповещения
Горожан просят не поддаваться панике
Плановая проверка пройдет 10 и 11 апреля
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В Новокузнецке 10 и 11 апреля завоют сирены. Горожан просят не поддаваться панике и сохранять спокойствие.
В южной столице Кузбасса проведут проверку системы централизованного оповещения населения.
— В ходе проведения проверки будет производиться кратковременный запуск электросирен и рупорных громкоговорителей, - рассказали в Единой дежурно-диспетчерской службе города.
Жителей города просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике, ведь проверка носит плановый характер.
ИСТОЧНИК KP.RU