2019-04-08T09:15:20+03:00
Общество

В Новокузнецке проверят системы оповещения

Горожан просят не поддаваться панике
Екатерина БОРМОТОВА
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Плановая проверка пройдет 10 и 11 апреляПлановая проверка пройдет 10 и 11 апреля
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В Новокузнецке 10 и 11 апреля завоют сирены. Горожан просят не поддаваться панике и сохранять спокойствие.

В южной столице Кузбасса проведут проверку системы централизованного оповещения населения.

— В ходе проведения проверки будет производиться кратковременный запуск электросирен и рупорных громкоговорителей, - рассказали в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

Жителей города просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике, ведь проверка носит плановый характер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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