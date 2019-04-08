В Кузбассе пропал 15-летний школьник

СЕГОДНЯ 09:35 2019-04-08T09:49:10+03:00

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В Прокопьевском районе пропал 15-летний Егор Богатырев. Накануне школьник не вернулся домой с прогулки.

Последний раз подростка видели вечером 7 апреля. Около 20.00 он отправился провожать сводную сестру на автобусную остановку села Михаловка. После этого он собирался погулять по улице, однако домой так и не вернулся. При себе у ребенка был сотовый телефон, который сейчас не отвечает. После исчезновения Егора близкие заявили о пропаже в полицию. Стражи порядка проводят поиски мальчика.

Пропавший имеет плотное телосложение, рост 170-175 сантиметров. У него русый волос, стрижка полудлинная, глаза голубые, пухлые губы, на лице заметна небольшая угревая сыпь.

В день исчезновения Егор Богатырев был одет в джинсовую утепленную куртку синего цвета, черную кепку и темно-зеленые брюки, на ногах были черные туфли на шнурках.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего сообщить об этом по телефонам: 8 (3846) 69-17-57, 8 (3846) 69-16-01 либо «02»

ИСТОЧНИК KP.RU