Кемеровчанина наказали за поджог комиссионного магазина

СЕГОДНЯ 09:56 2019-04-08T09:56:30+03:00

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В Кемерове местный житель поджег комиссионный магазин из-за плохого товара. Примечательно, что мужчина сам пострадал от пожара, который устроил.

Кемеровчанин купил телефон в комиссионном магазине, но вскоре устройство перестало работать. Мужчина попытался вернуть или обменять мобильник, но ему отказали, поскольку случай был не гарантийным.

Тогда рассерженный клиент решил наказать организацию, которая продает якобы плохой товар. Он пошел на ближайшую заправку, где набрал бензин в бутылку, которую нашел по дороге. После кемеровчанин вернулся в магазин и, полив бензином, поджег его вместе с продавцами.

Дома мужчина заметил, что обжег часть лица и руку и обратился за помощью к медикам, которые сообщили в МЧС и в полицию. В ходе разбирательства поджигатель признал свою вину. Суд назначил ему 1,5 года тюрьмы условно с испытательным сроком два года.

ИСТОЧНИК KP.RU