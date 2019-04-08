Подросток без прав вез брата-первоклассника в школу в Мариинске
В Мариинске сотрудники ГИБДД остановили подростка, который управлял автомобилем, не имея водительского удостоверения. Молодой человек вез своего младшего брата в школу.
Рейдовое мероприятие прошло на улице Юбилейной недалеко от детского сада «Родничок» и школы №6.
- За час проведения рейда инспекторы ГИБДД выявили три нарушения правил перевозки юных пассажиров в салоне автомобиля, а также факт, когда за рулем автомобиля находился 17-летний подросток, который вез своего брата-первоклассника в школу на занятия, - рассказали в ГИБДД Кузбасса.
В ведомстве уточнили, что мальчик находился на переднем сиденье авто без детского удерживающего устройства. На несовершеннолетнего водителя были составлены протоколы за управление автомобилем без прав и за нарушение правил перевозки детей-пассажиров. Также к ответственности были привлечены родители нарушителя.
ИСТОЧНИК KP.RU