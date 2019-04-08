Подросток без прав вез брата-первоклассника в школу в Мариинске

СЕГОДНЯ 10:28 2019-04-08T12:38:20+03:00

Инспекторы наказали и подростка, и его родителей

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В Мариинске сотрудники ГИБДД остановили подростка, который управлял автомобилем, не имея водительского удостоверения. Молодой человек вез своего младшего брата в школу.

Рейдовое мероприятие прошло на улице Юбилейной недалеко от детского сада «Родничок» и школы №6.

- За час проведения рейда инспекторы ГИБДД выявили три нарушения правил перевозки юных пассажиров в салоне автомобиля, а также факт, когда за рулем автомобиля находился 17-летний подросток, который вез своего брата-первоклассника в школу на занятия, - рассказали в ГИБДД Кузбасса.

В ведомстве уточнили, что мальчик находился на переднем сиденье авто без детского удерживающего устройства. На несовершеннолетнего водителя были составлены протоколы за управление автомобилем без прав и за нарушение правил перевозки детей-пассажиров. Также к ответственности были привлечены родители нарушителя.

ИСТОЧНИК KP.RU