Пятеро мужчин две недели избивали и прятали новокузнечанина из-за 33 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:46 2019-04-08T11:47:36+03:00

После того, как мужчины узнали, что новокузнечанин не виноват, его просто отпустили Фото: Архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Когда выяснилось, что новокузнечанин не причастен к краже денег, его просто отпустили

Изменить размер текста: A A

В Новокузнецке пятеро мужчин две недели избивали и удерживали местного жителя. Горожанина подозревали в причастности к исчезновению со счетов фирмы 33 миллионов рублей.

Инцидент произошел в апреле 2017 года. Со счетов фирм, расположенных в Новокузнецке, внезапно исчезли порядка 33 миллионов рублей. Чтобы найти похитителя, двое руководителей, 34-летний житель Омска и 33-летний житель Новосибирска, приехали в Кузбасс. За помощью они обратились к 26-летнему адвокату, который привлек к «расследованию» двух своих знакомых. Вместе они установили, что к краже может быть причастен 38-летний новокузнечанин.

- Под надуманным предлогом адвокат пригласил мужчину в свой офис, где в это время присутствовали его сообщники. Они избили потерпевшего и потребовали вернуть им похищенные средства. Утверждения мужчины, что он ничего не знает о пропавших деньгах, не убедили обвиняемых, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

На протяжении двух недель мужчину удерживали на съемных квартирах, где продолжали избивать. При этом потерпевшего заставили написать расписку, что он передаст 4 миллиона рублей. Через некоторое время выяснилось, что новокузнечанин не причастен к похищению денег, после чего его отпустили. Мужчина обратился в УФСБ.

В отношении трех жителей Новокузнецка, жителей Омска и Новосибирска было возбуждено уголовное дело. Со следствием обвиняемые не сотрудничали. В рамках расследования было выявлено 12 новых преступлений, в том числе разглашение налоговой и банковской тайны. Дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU