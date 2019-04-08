Житель Кузбасса обворовал невнимательную старушку из Челябинской области
Житель Анжеро-Судженска обворовал пенсионерку из Челябинской области. Женщина случайно подключила свой банковский счет к чужому мобильному.
В Анжеро-Судженске окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 32-летнего местного жителя. Мужчина снял со счета пенсионерки из города Копейска Челябинской области почти 70 тысяч рублей.
Как выяснили полицейские, 78-летняя жительница Копейска поменяла банковскую карту и при подключении услуги «мобильный банк» перепутала цифры телефона. Доступ к ее счету получил житель Анжеро-Судженска, который снимал и тратил чужие деньги в течение трех месяцев, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
В итоге мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело за кражу. Материалы переданы в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU