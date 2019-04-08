2019-04-08T12:35:27+03:00
Происшествия

Житель Кузбасса обворовал невнимательную старушку из Челябинской области

Мужчина случайно получил доступ к ее пенсии и потратил деньги
Екатерина БОРМОТОВА
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78-летняя жительница Копейска поменяла банковскую карту и при подключении услуги «мобильный банк» перепутала цифры телефона78-летняя жительница Копейска поменяла банковскую карту и при подключении услуги «мобильный банк» перепутала цифры телефонаФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Житель Анжеро-Судженска обворовал пенсионерку из Челябинской области. Женщина случайно подключила свой банковский счет к чужому мобильному.

В Анжеро-Судженске окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 32-летнего местного жителя. Мужчина снял со счета пенсионерки из города Копейска Челябинской области почти 70 тысяч рублей.

Как выяснили полицейские, 78-летняя жительница Копейска поменяла банковскую карту и при подключении услуги «мобильный банк» перепутала цифры телефона. Доступ к ее счету получил житель Анжеро-Судженска, который снимал и тратил чужие деньги в течение трех месяцев, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В итоге мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело за кражу. Материалы переданы в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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