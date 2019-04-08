Кузбассовцы устроили драку и стрельбу в торговом центре

СЕГОДНЯ 13:28 2019-04-08T13:33:56+03:00

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В Междуреченске местные жители устроили драку, которая закончилась стрельбой. Инцидент произошел в одном из торговых центров.

Видео потасовку молодых людей опубликовал местный телеканал «Квант». Инцидент произошел вечером 4 апреля в ТЦ «Район».

- В 21.00 экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил сигнал «тревога» из городского торгового центра на улице Интернациональной. Прибывших бойцов встретил работник торговой организации. Он указал на молодых людей, у которых произошел конфликт с 44-летним местным жителем. Во время потасовки мужчина произвел выстрел из сигнального пистолета, - отметили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

В ведомстве добавили, что бойцы прекратили конфликт горожан и для дальнейшего разбирательства передали их сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU