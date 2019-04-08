Кузбассовцы устроили драку и стрельбу в торговом центре
В Междуреченске местные жители устроили драку, которая закончилась стрельбой. Инцидент произошел в одном из торговых центров.
Видео потасовку молодых людей опубликовал местный телеканал «Квант». Инцидент произошел вечером 4 апреля в ТЦ «Район».
- В 21.00 экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил сигнал «тревога» из городского торгового центра на улице Интернациональной. Прибывших бойцов встретил работник торговой организации. Он указал на молодых людей, у которых произошел конфликт с 44-летним местным жителем. Во время потасовки мужчина произвел выстрел из сигнального пистолета, - отметили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.
В ведомстве добавили, что бойцы прекратили конфликт горожан и для дальнейшего разбирательства передали их сотрудникам полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU