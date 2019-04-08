Пропавшего в Прокопьевске подростка нашли

СЕГОДНЯ 14:08 2019-04-08T14:08:35+03:00

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Пропавшего 7 апреля подростка из Прокопьевска нашли живым. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

О том, что 15-летний школьник из Прокопьевска ушел из дома и не вернулся, родители сообщили в полицию 7 апреля. По их словам, мальчик около 20:00 отправился провожать сводную сестру на автобусную остановку в Михайловке, потом собирался немного погулять. Однако в назначенный срок ребенок домой не вернулся, а его телефон оказался отключен. Пропавшего без вести подростка разыскивали сотрудник полиции, родные близкие. В конце концов, он был найден в Прокопьевске.

-В настоящее время инспекторы ПДН отдела МВД России по Прокопьевскому району выясняют обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба ведомства. - Сотрудники кузбасской полиции выражают благодарность всем, кто принимал участие в поисках подростка.

ИСТОЧНИК KP.RU