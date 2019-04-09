2019-04-09T03:17:43+03:00
Общество

На летний отдых детей в Кузбассе потратят 300 миллионов рублей

Это на 113 миллионов больше, чем в 2018 году
Екатерина БОРМОТОВА
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В 2019 году планируется оздоровить свыше 200 тысяч детейВ 2019 году планируется оздоровить свыше 200 тысяч детей
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В 2019 году на летний отдых детей в Кузбассе потратят 300 миллионов рублей. Это на 113 миллионов рублей больше, чем в прошлом.

В администрации Кемеровской области обсудили подготовку к летней оздоровительной кампании школьников. Заместитель губернатора Елена Пахомова доложила, что в 2019 году планируется оздоровить свыше 200 тысяч детей.

Уже сейчас заявления на включение в реестр организаций отдыха детей подали 834 организации: стационарные загородные лагеря, оздоровительные базы, лагеря дневного пребывания, палаточные лагеря, лагеря труда и отдыха. Реестр будет утвержден в мае – после того, как специалисты проверят все организации на предмет безопасности.

На организацию отдыха и оздоровления детей из средств консолидированного бюджета в 2019 году будет направлено более 300 миллионов рублей, что на 113 миллионов больше, чем в 2018 году. Кроме того, на 10 процентов увеличен норматив стоимости путевки за счет средств консолидированного бюджета. Теперь один день пребывания в лагере стоит 760 рублей, с 2012 года – 690 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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