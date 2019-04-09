На кемеровские дороги наносят разметку

СЕГОДНЯ 04:46 2019-04-09T08:25:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кемерове на дороги начали наносить разметку. Ход работ контролирует мэр города Илья Середюк.

Глава Илья Середюк поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте» фотографиями с места работы разметочных машин. Градоначальник рассказал, что разметку начали наносить экспериментально.

«Несмотря на то, что еще холодно для этого, решили в качестве эксперимента попробовать на нескольких участках. Если все получится, развернем масштабные работы по нанесению разметки в целом по городу», - написал Середюк.

В понедельник, 8 апреля, разметочная машина работала, в частности, на улице Радищева.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что кемеровские дороги начали отмывать со специальным шампунем.

ИСТОЧНИК KP.RU