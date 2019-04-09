На кемеровские дороги наносят разметку
В Кемерове на дороги начали наносить разметку. Ход работ контролирует мэр города Илья Середюк.
Глава Илья Середюк поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте» фотографиями с места работы разметочных машин. Градоначальник рассказал, что разметку начали наносить экспериментально.
«Несмотря на то, что еще холодно для этого, решили в качестве эксперимента попробовать на нескольких участках. Если все получится, развернем масштабные работы по нанесению разметки в целом по городу», - написал Середюк.
В понедельник, 8 апреля, разметочная машина работала, в частности, на улице Радищева.
Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что кемеровские дороги начали отмывать со специальным шампунем.
ИСТОЧНИК KP.RU