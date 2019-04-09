Кемеровские воры прятались от полиции за мусорными баками

СЕГОДНЯ 05:18 2019-04-09T05:18:26+03:00

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Двое кемеровчан похитили из кафе дорогой телефон. А когда заметили патрульный автомобиль, спрятались за мусорными баками, но их нашли.

Ночью сотрудники Росгвардии получили ориентировку на двух подозреваемых в краже телефона из кафе на проспекте Кузнецком. Во время патрулирования экипаж заметил во дворе дома на улице Дарвина двух прохожих, которые подходили под описание разыскиваемых. Увидев патрульный автомобиль, мужчины попытались спрятаться за мусорными контейнерами, но безрезультатно.

Бойцы установили личности мужчин: ими оказались ранее судимые местные жители 53 и 26 лет. У старшего задержанного при себе был телефон, схожий по модели и описанию с тем, который украли из кафе. Разблокировать гаджет мужчина не смог.

Предварительно установлено, что по пути домой мужчины увидели в окно, что на подоконнике лежит телефон. Они вошли в заведение, и, пока младший отвлекал администратора, второй похитил мобильник стоимостью более 40 тысяч рублей. Задержанных передали сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU