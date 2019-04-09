В Кемерово с гастролями приедет Александр Панкратов-Черный

СЕГОДНЯ 05:59 2019-04-09T05:59:06+03:00

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В Кемерово с гастролями приедет народный артист России Александр Панкратов-Черный. Вместе с Татьяной Кравченко он сыграет в новой комедии «Как родители дочке жениха выбирали».

Спектакль с участием знаменитых артистов состоится на сцене филармонии Кузбасса вечером 14 апреля. Татьяна Кравченко и Александр Панкратов-Черный сыграют супружескую пару, которая внезапно узнает о беременности своей единственной незамужней дочери. Сюжет завязан на тайном поиске жениха для нее.

В спектакле также играют актеры: Борис Комаров, Максим Лебедев, Дмитрий Воронин, Сергей Горбунов.

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Александру Панкратову – Черному помогла жениться сестра из Кузбасса

-Я хорошо помню, как 30 с лишним лет назад Шурик, учась во ВГИКе в Москве, привез домой на каникулах фото Юлечки, девушки, которая училась там же, только на другом курсе. Мы с мамой фото изучили: милая девушка, скромная, в платочке, в глазах ее – такая любовь к человеку, который ее фотографировал. К нашему Шурику, значит... Мама выбор одобрила, и я, как сестра, тоже; порадовались мы тогда, что вот теперь остепенится наш Шурик, женившись на Юле, - улыбаясь, вспоминает Зинаида Шипулина, сестра актера Александра Панкратова – Черного, живущая в кузбасском поселке Колмогоры. – Но до свадьбы тогда дело не дошло. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU