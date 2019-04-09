Пенсионерам отменили льготы на проезд в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 06:26 2019-04-09T07:14:48+03:00

Льготы на проезд в некоторых частных автобусах появились 1 марта, однако уже с 11 апреля их отменяют. Фото: Екатерина РОМАНОВА

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С 11 апреля в Новокузнецке отменяется льгота на проезд пенсионеров в маршрутных такси. Причиной отмены, по словам директора ООО «Автолайн»Евгении Корюковой, стали возмущения самих пенсионеров.

Скидка на проезд в частных автобусах, которые следовали по маршрутам № 5, 14, 35, 35а, 47, 47а, 88 и 91, начала действовать с марта нынешнего года. Воспользоваться ею могли мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года рождения и старше при предъявлении пенсионного удостоверения по старости. Пенсионеры могли совершить поездку на маршрутном такси, заплатив 11 рублей. Однако именно с этой категорией пенсионеров начались конфликты в автобусах.

- Когда мы вводили льготы, думали, что пассажирам будет хорошо, но вместо этого получили поток ругани со стороны пенсионеров, которые не подходят под эту категорию (пенсионеры по старости), - прокомментировала Евгения Корюкова. – В основном это нецензурная брань, проклятия в наш адрес. Для кондукторов и водителей каждая такая ситуация – стресс, и они уже начали массово писать заявления об уходе. Чтобы сохранить коллектив, мы вынуждены объявить об отмене льготы.

Евгения Корюкова отметила, что в будущем постарается добиться того, чтобы частные перевозчики получали возмещение расходов на перевоз льготников, и на этих условиях вернуть льготные проезд в маршрутных такси. К слову, именно пенсионеры выигрывают от этого больше всех: время ожидания муниципального транспорта существенно больше, чем маршрутного, а ждать никто не любит.

ИСТОЧНИК KP.RU