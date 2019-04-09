Двое кузбассовцев украли из вагона более двух тонн металла

СЕГОДНЯ 06:29 2019-04-09T07:16:35+03:00

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В Белове два местных жителя украли из вагона поезда более двух тонн металла. Сумма ущерба составила более 32 тысяч рублей.

Как рассказали в ЛО МВД России на станции Белово, ночью двое мужчин дождались полной остановки грузового состава и забрались на вагон, а затем сбросили с него более двух тонн лома черного металла. Сумма ущерба составила более 32 тысяч рублей.

Транспортные полицейские нашли похитителей. Ими оказались жители поселка Старобачаты 24 и 32-х лет. Стражи порядка изъяли похищенный металл. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Им грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU