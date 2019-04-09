ВТБ запустил программу автокредитования со ставкой от 3,5 процента

СЕГОДНЯ 06:55 2019-04-09T06:55:30+03:00

Получение кредита возможно по двум документам и без справки о доходах

Изменить размер текста: A A

ВТБ запустил специальное предложение «ЭкстраЛайт», в рамках которого кредит на новый автомобиль можно оформить по ставке от 3,5 процента годовых, на автомобиль с пробегом - от 5 процентов.

Минимальные ценовые показатели 3,5 процента для новых автомобилей и 5 процентов для транспорта с пробегом доступны при получении дисконтов от банка: 5 п.п. при страховании жизни, 2,5 п.п. при выборе карты ВТБ «Автолюбитель» и 3 п.п. при оформлении полиса «Вместо КАСКО».

Программа позволяет воспользоваться кредитными средствами в размере от 300 тысяч до 3 миллионов рублей для авто с пробегом и до 5 миллионов рублей - для новых автомобилей. Средства выдаются сроком от года до пяти лет включительно с минимальным первоначальным взносом в размере 20 процентов от стоимости автомобиля.

ВТБ за январь-февраль 2019 года нарастил объем автокредитования на 18 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Банк провел 12,6 тысяч сделок на общую сумму 9,8 миллиарда рублей. Объем портфеля на 1 марта составил 112,4 миллиарда рублей.

Реклама.

Реклама.

ИСТОЧНИК KP.RU