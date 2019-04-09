В Кемерове трамвай сошел с рельс

СЕГОДНЯ 06:49 2019-04-09T07:18:22+03:00

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Утром во вторник, 9 апреля, на проспекте Шахтеров в Кемерове с рельсов сошел трамвай. В Кемеровской электротранспортной компании прокомментировали инцидент.

Вагон трамвая №10 частично сошел с рельсов на пересечении проспекта Шахтеров и Логового шоссе около 9.50. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в КЭТК. В результате инцидента трамвайный маршрут №3 не был нарушен, вагоны маршрута №10 ходили до улицы Суворова.

– Произошел сход одной тележки. При помощи тяжелой техники вагон поставили на рельсы, и он отправился в депо. Сейчас специалисты будут разбираться, в чем причина схода. Точно можно сказать, что проблема не в пути. Вагон простоял на путях 20 минут. В 10.10 движение полностью восстановили, – рассказал пресс-секретарь КЭТК Максим Гончаренко.

ИСТОЧНИК KP.RU