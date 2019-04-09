2019-04-09T07:13:20+03:00
Происшествия

В Кемерове пьяный водитель протаранил ограду Комсомольского парка

Мужчина сел за руль без прав
Кирилл ЧАЩИН
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Ограда парка серьезно не пострадала. Фото: "ВКонтакте"/Валерий ВалерьевичОграда парка серьезно не пострадала. Фото: "ВКонтакте"/Валерий Валерьевич
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Во вторник утром пьяный мужчина за рулем Toyota Camry врезался в ограждение Комсомольского парка. Водитель сел за руль, не имея прав.

– Водитель автомобиля Toyota Camry в состоянии алкогольного опьянения двигался по улице Гагарина в сторону улицы Тухачевского, не справился с управлением, совершил съезд с дороги и наезд на препятствие, – рассказали в городском управлении ГИБДД. – В результате ДТП никто не пострадал.

Кроме того, оказалось, что водитель сел за руль без прав. Теперь ему грозит арест до 15 суток или штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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