В Кемерове пьяный водитель протаранил ограду Комсомольского парка
Мужчина сел за руль без прав
Ограда парка серьезно не пострадала. Фото: "ВКонтакте"/Валерий Валерьевич
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Во вторник утром пьяный мужчина за рулем Toyota Camry врезался в ограждение Комсомольского парка. Водитель сел за руль, не имея прав.
– Водитель автомобиля Toyota Camry в состоянии алкогольного опьянения двигался по улице Гагарина в сторону улицы Тухачевского, не справился с управлением, совершил съезд с дороги и наезд на препятствие, – рассказали в городском управлении ГИБДД. – В результате ДТП никто не пострадал.
Кроме того, оказалось, что водитель сел за руль без прав. Теперь ему грозит арест до 15 суток или штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU